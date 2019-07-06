РИАМО - 6 июл. Новые карты «Тройка» с изображением большой панды поступили в продажу в московском метро, приобрести их можно в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и всех станциях, расположенных внутри кольца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дизайн карты посвящен приезду из Китая в Москву редких краснокнижных животных и 155-летнему юбилею Московского зоопарка. Общий тираж билетов с новым дизайном составил 10 тысяч экземпляров.

«Мы искренне благодарны нашим коллегам из Московского метрополитена, которые с энтузиазмом восприняли нашу идею подготовить лимитированный выпуск карты «Тройка» с большими пандами. Появление этих редчайших животных в экспозиции зоопарка — грандиозное событие, которого ждало множество людей как в столице, так и далеко за ее пределами», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что на билете изображен самец панды по кличке Жуи, который переехал в Московский зоопарк. Он запечатлен в Китае, в заповеднике «Дуцзянъянь», который до недавнего времени был его домом.