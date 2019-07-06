РИАМО - 6 июл. Приглашение Максима Галкина на праздник обойдется заказчику в 3,581 миллиона рублей, в рейтинге самых высокооплачиваемых юмористов также Александр Ревва, Юлия Михалкова и Евгений Петросян, пишет в субботу сайт kp.ru.

«Кое-кто (например, некоторые из «Уральских пельменей») готов работать по бартеру: скажем, артист соглашается на выступление в элитном отеле в обмен на оплаченные перелет и отдых в гостинице. А вот, скажем, артистки проекта Comedy Woman или Евгений Петросян работают исключительно за гонорар, и весьма приличный», — говорится в сообщении.

Максим Галкин берет за выступление на празднике или корпоративе 50 тысяч евро — это около 3,581 миллиона рублей. В круглую сумму обойдется и приглашение Александра Реввы — он просит 2 миллиона рублей, а также Юлии Михалковой — 12 тысяч евро (858 тысяч рублей).

Евгений Петросян за свои выступления просит от 700 тысяч рублей, Сергей Исаев - 10 тысяч евро (716 тысяч рублей), артисты «Кривого зеркала» (Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец и другие) - 150 - 300 тысяч рублей.



Стоимость выступления на празднике трех-четырех юмористов из «Уральских пельменей» — 1,5-2 миллиона рублей. «Comedy Women» просят 25 тысяч евро (1 миллион 790 тысяч рублей) за полчаса и 30 тысяч евро (2 миллиона 149 тысяч рублей) за 40 минут. «Новых русских бабок» можно пригласить за 500 тысяч рублей, это стоимость часового выступления.