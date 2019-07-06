РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Глава подмосковного Красногорска призвала жителей горокруга оплачивать долги за ЖКХ, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Пятого июля Хаймурзина встретилась с председателями советов домов микрорайона Павшинская пойма. В более чем 80 домах в этом микрорайоне с 3 июля отключили горячую воду. Причиной стали долги управляющих компаний, из-за которых «Газпром межрегионгаз» прекратил подачу газа на котельные. Проверка показала, что жильцы в свою очередь также должны УК крупную сумму.

«Я вас всех призываю, уважаемые красногорцы, независимо от того, в какой части городского округа вы живете, проведите ревизию своих платежей на жилищно-коммунальные услуги и, если у вас накопился долг, пожалуйста, начинайте его оплачивать. Тогда не будет никаких вопросов», – призвала Хаймурзина.

Она отметила, что в округе есть граждане-неплательщики, долг которых превышает 150–200 тысяч рублей.

«Такая задолженность не копится за один месяц. У нас таких неплательщиков много, к сожалению. Конечно, мы привлекаем правоохранительные органы, службу судебных приставов. Потому что для нас важно приучить людей: сделать над собой усилие и стать добросовестными плательщиками. Тогда у нас не будет проблем с отключением газа, воды, тепла, света, тампонированием канализации», – добавила Хаймурзина.