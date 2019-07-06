РИАМО - 6 июл. Жителей и гостей столицы 13 июля приглашают на экопикник в Серебряный бор, он пройдет на пляже № 2, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гостей ждут с 11:00 до 19:00.

«В программе занятия йогой, сапсерфинг, запуск воздушных змеев. Проверить свои знания об экологии можно на конкурсах и викторинах. Для любителей книг будет работать зона буккроссинга», — говорится в сообщении.

Гости смогут послушать живую музыку под открытым небом. На пикнике состоится необычный концерт, музыканты перенесут слушателей в разные города мира с помощью музыкальных инструментов, которые с ними ассоциируются. Звучание саксофона напомнит о Нью-Йорке, аккордеон — о Париже, а скрипка — о Венеции.

Доехать до пляжа можно от станции метро «Полежаевская» на троллейбусах № 20 и 21 или на маршрутном такси № 593.