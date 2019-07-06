РИАМО - 6 июл. Машина упала в реку в центре Москвы на Николоямской набережной, в салоне находились два человека, их удалось спасти, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

ЧП случилось в субботу утром в районе дома № 2 по Николоямской набережной, информация в МЧС поступила в 08:22.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями была оказана помощь в подъеме двух человек из реки», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.