РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД на дорогах округа выявили свыше 19,7 тысяч нарушений правил дорожного движения с начала 2019 года, сообщил начальник управления МВД России по Подольску Артур Озеров.

В УМВД России по Подольску 5 июля подвели итоги за первое полугодие текущего года. В мероприятии принял участие Озеров, а также глава городского округа Николай Пестов, замначальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов, представители прокуратуры округа и других структур.

«Дала положительные результаты повседневная профилактическая работа с участниками дорожного движения. Всего за первое полугодие 2019 года в округе было выявлено свыше 19,7 тысячи нарушений правил дорожного движения. Наложено штрафов на общую сумму свыше 26 миллионов рублей», - сказал Озеров.

Он отметил, что количество ДТП на дорогах Подольска снизилось с 61 до 58, при том, что число раненых увеличилось на 1 человека, уменьшилось количество погибших в авариях и количество детей, получивших травмы.