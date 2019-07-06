РИАМО - 6 июл. Санитарный вертолет доставил пострадавшего от ожогов ребенка в одну из столичных больниц, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности.

ЧП случилось 5 июля.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в район Новокосино, где произошел несчастный случай. По словам очевидцев, ребенок пострадал от ожогов. Вертолетом с места аварии пострадавшего эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.



До больницы ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.



«Санитарные вертолеты Московского авиационного центра дежурят в столице круглосуточно, что позволяет оказывать помощь жителям и днем, и ночью», - уточнил собеседник.