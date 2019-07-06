РИАМО - 6 июл. В деревне Нововасильевское городского округа Лотошино обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для жизнедеятельности, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
«В 17:00 5 июля поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ адресу: городской округ Лотошино, деревня Нововасильевское, в поле. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений 250 метров», - говорится в сообщении.
Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 8 июля.
РИАМО - 6 июл. В деревне Нововасильевское городского округа Лотошино обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для жизнедеятельности, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
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