РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске с начала 2019 года выдворили за пределы РФ свыше 700 иностранцев, которые нарушили миграционный режим, сообщил начальник управления МВД России по Подольску Артур Озеров.

В УМВД России по Подольску 5 июля подвели итоги за первое полугодие текущего года. В мероприятии принял участие Озеров, а также глава городского округа Николай Пестов, замначальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов, представители прокуратуры округа и других структур.

«В прошедшем полугодии в округе было зарегистрировано более 1,5 тысяч преступлений, раскрыто более 1 тысячи. В результате проведения профилактических мероприятий по предупреждению незаконной миграции, свыше 700 правонарушителей были привлечены к административной ответственности (за нарушения миграционного режима, - ред.) с последующим выдворением за пределы РФ», - сказал Озеров.

Также было возбуждено два уголовных дела по статье «Организация незаконной миграции», пять уголовных дел по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина» и 67 дел по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».