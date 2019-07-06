РИАМО - 6 июл. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до 20 градусов тепла, во второй половине дня могут пойти дожди, ветер может достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По данным Метеобюро Москвы и области, днем 6 июля ожидается преобладание облачной погоды с дождем (после 15-16 часов). Максимальная температура воздуха в столице составит 16-18, по области 15-20 градусов. Ветер юго-западного направления, довольно плотный, 7-12 метров в секунду, местами порывами 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.



Синоптики отмечают, что сегодня в целом ожидается прохладная погода с температурой ниже климатической нормы на 3-5 градусов, содержание кислорода в норме. Для практически здоровых и не метеочувствительных людей такие погодные условия не являются нагрузочными и только могут вызывать психологический дискомфорт.



Для метеозависимых, в частности, страдающих хроническими заболеваниями, такими как обструктивные болезни легких, бронхиальная астма, воспалительные и посттравматические болезни суставов и позвоночника, такие внешние условия являются провоцирующими факторами и могут способствовать обострению и ухудшению самочувствия.



Еще одним неблагоприятным погодным фактором остается пониженное атмосферное давление. Общее недомогание, слабость, скачки артериального давления, головокружение и головные боли, не проходящие даже при применении лекарств, приступы мигрени, вегетативные симптомы, ухудшение самочувствия могут отмечаться у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким людям следует избегать стрессовых ситуаций, нормализовать режим труда и отдыха, при необходимости принимать лекарственные препараты, рекомендованные врачом.