РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В поселке Дубровицы Подольска рабочие приступили к оборудованию детской и спортивной площадки в одном из дворов, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» администрации городского округа Валерий Боярко.

«В поселке Дубровицы во дворе домов 5,6,7 начались работы по оборудованию детской игровой и физкультурной площадки», — сообщил Боярко.

Он отметил, что также на днях сотрудники теротдела «Дубровицкий», управляющей компании и представители ТОС «Дубровицы» обсудили предложения по благоустройству территорий, ремонту дорог для включения в муниципальные программы на 2020 год в деревнях и поселках.