РИАМО - 6 июл. В столичном районе Кунцево утром в субботу произошел пожар в 12-этажном доме, загорелась квартира на последнем этаже, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 07:57. ЧП случилось в доме по адресу: улица Академика Павлова, 46.

«В 08:16 пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано загорание личных вещей и мебели на кухне на площади 5 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожарные спасли пятерых человек. Еще одному потребовалась помощь медиков.