РИАМО – 5 июл. Сбербанк и сеть быстрого питания McDonald's до конца года могут открыть совместные точки в нескольких регионах России, в том числе в Москве, пишет в пятницу газета «Ведомости».

О возможности открытия совместных точек заявил первый зампред правления финансового учреждения Александр Ведяхин. Основной вопрос, по его словам, в каком формате создавать эти отделения, потому что и Сбербанку, и предприятиям McDonald's нужно много пространства.

«Я искренне надеюсь, что до конца года мы сможем открыть совместные отделения», – сказал Ведяхин.

По его словам, поток клиентов в сеть отделений Сбербанка падает. По прогнозам, в течение 3–5 лет он может упасть на 30%. С развитием информационных технологий поток клиентов в розничных отделениях снижается во всех банках, и им нужно чем-то привлекать клиентов, кроме банковских сервисов, пояснил он.

Банк сейчас рассматривает разные форматы взаимодействия с компаниями, у которых есть стабильный поток клиентов, и McDonald's – одна из таких компаний, подчеркнул Ведяхин, пообещав «много интересных партнерств» в ближайшем будущем.

Сбербанк и McDonald's также планируют увеличивать направления сотрудничества – в эквайринге, разработке систем, анализирующих потребительский спрос и других.