РИАМО - 5 июл. На полмиллиона квадратных метров увеличился ввод в эксплуатацию нежилой недвижимости в Подмосковье за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

По объему вводимой площади лидируют складские помещения – около 600 тысяч квадратных метров (55 объектов); промышленные объекты – 361,2 тысячи квадратных метров (51 объект); объекты торговли – 112,7 тысячи квадратных метров (53 объекта).

«Если говорить об итогах полугодия, то лидировали по вводу объектов: склады, производство, в том числе, сельское хозяйство и торговля. Функционал разнообразен – автомобильная промышленность, фермы, теплицы. А столько теплиц, сколько мы ввели в прошлом году, вряд ли вводят где-то еще в России», – сказала замминистра жилищной политики региона, председатель центра содействию строительству Московской области Елена Черникова.

Министерство жилищной политики Московской области выдало на 191% больше разрешений на строительство нежилых объектов в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года. В первом квартале 2019 года было выдано 201 разрешение на строительство, в прошлом году в этот же временной период – 69.