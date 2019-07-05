РИАМО - 5 июл. В Подмосковье продолжается работа по проведению проверок деятельности МУПов с выручкой более 50 миллионов рублей, в июне проверено семь предприятий сферы ЖКХ городских округов Солнечногорск и Воскресенск, выявлены нарушения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В 2019 году планируется провести проверки МУПов и хозобществ Подмосковья, выручка которых более 50 миллионов рублей. В регионе таких предприятий порядка 200. При этом большинство из них относится к сфере ЖКХ. Проверки – необходимая мера для выявления признаков банкротства на начальных этапах и его предупреждения. До конца года проверки пройдут на 100 предприятиях, которые находятся в «зоне риска».

«В городском округе Воскресенск проверку прошли МУП СЕЗ «Белоозерский» и МУП «Белоозерское ЖКХ», а в городском округе Солнечногорск – МПК «Коммунальный комплекс», МПК «Пешковские теплосети», ООО «Луневобытсервис», МУП ПК «Андреевка» и МКП «Ложковские теплосети». В проверке участвовали сотрудники Минимущества Московской области и представители органов местного самоуправления», – говорится в сообщении.

МУП СЕЗ «Белоозерский» – управляющая компания, которая контролирует 95 многоквартирных домов городского поселения Белоозерский. МУП «Белоозерское ЖКХ» обслуживает три котельные, 11 водопроводных и четыре канализационные насосные станции, которые обеспечивают водой и теплом поселок Белоозерский.

Солнечногорский МПК «Коммунальный комплекс», МПК «Пешковские теплосети», МКП «Ложковские теплосети» – предприятия сельского поселения Пешковское, которые занимаются водоотведением, водоснабжением и обеспечивают водой и теплом более 700 человек, проживающих в сельском поселении.

ООО «Луневобытсервис» занимается вопросами ЖКХ, благоустройства, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения для сельского поселения Луневское.

МУП ПК «Андреевка» обеспечивает жителей горячим водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением, также своевременно производит подготовку к отопительному сезону. Потребителями услуг являются жители городского поселения Андреевка и сельского поселения Алабушево, а также бюджетные организации и организации социальной сферы.

В ходе проверок выявлены недочеты в ведении бухгалтерского учета и сделки с сомнительными контрагентами. Администрациям муниципальных образований поручено контролировать устранение нарушений для эффективной работы предприятий.