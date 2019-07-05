РИАМО - 5 июл. Российский продюсер Бари Алибасов рассказал подробности своего отравления жидкостью для очистки труб «Крот», от еще более тяжких последствий его спас кухонный шланг, с помощью которого шоумену удалось промыть горло.

«Я точно не помню, день это был или вечер, когда я хлебнул эту отраву. Помню лишь, что наводил порядок в студии, был счастлив. Я люблю, когда все блестит. В какой-то момент я притомился слегка, потому что мне приходится все делать самому. Я таскал неподъемные ящики. И вообще я никому не доверяю, потому что как я сделаю, так не сделает никто», — заявил Алибасов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Продюсеру захотелось пить, и он взял со стола яркую бутылку.

«Давно она стояла там, на кухне. А прямо под столом сходятся несколько труб. Вообще «Крот» постоянно там стоял. Вопрос, кто поставил его на стол. Бутылка была открыта», — добавил Алибасов.

Когда он выпил отраву, то чуть не потерял сознание. Артист выплюнул жидкость, но часть все равно успела попасть в пищевод.

«Хлебнул. У меня во рту взрыв. В голове взрыв. Я, конечно, плюнул, почувствовал, что что-то не то. Но что-то попало внутрь. Тогда я резиновый шланг, который шел от крана, засунул себе в рот. И так стал прочищать себя», — вспомнил подробности артист.

Скорую вызвал прибежавший на крик Алибасова из соседней комнаты музыкант Владимир Политов. Пострадавшего увезли в больницу.

Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У его диагностировали сильнейший ожог пищевода. Только спустя две недели музыканта выписали из больницы.