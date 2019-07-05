РИАМО - 5 июл. На Московском урбанистическом форуме совместный проект сервиса «Яндекс.Такси» и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» получил премию MUF Community Awards 2019, за время запуска данного проекта было разослано более 200 ориентировок в городах России, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекс.Такси».

«Награду от лица компании и отряда получил Константин Сидоров — водитель, сотрудничающий с «Яндекс.Такси» в Ульяновске. Несколько дней назад он помог оперативно найти и вернуть домой пропавшего 72-летнего дедушку», - говорится в сообщении.

Заявка о пропажи дедушки в Ульяновске поступила в «Лиза Алерт» 27 июня в 12:00. Он исчез после того, как вышел из реабилитационного центра. Уже в 13:54 ориентировка была разослана водителям «Яндекс.Такси». В 14:52 водитель Константин Сидоров позвонил на горячую линию и сообщил, что пропавший дедушка уже у него в машине. Добровольцы и родственники встретили пропавшего в отделении полиции, куда его привез водитель.

В декабре 2018 года было объявлено о начале сотрудничества «Яндекс.Такси» и «Лизы Алерт». Водителю через приложение «Таксометр» приходит уведомление о поиске человека в городе. Он может увидеть фотографию пропавшего, его приметы, место, где его видели в последний раз и номер для связи с поисковым отрядом. На горячую линию таксист может сообщить, если увидит похожего человека среди пешеходов или пассажиров. Оператор подскажет, что нужно делать дальше.

Данный проект работает во всех регионах страны, где есть отделения «Лиза Алерт». За время сотрудничества было разослано более 200 ориентировок.

Московский урбанистический форум проходит с 4 по 7 июля. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города».