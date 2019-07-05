РИАМО - 5 июл. В Московской области взят курс на комплексное развитие территорий с одновременным строительством домов, школ, детских садов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«До 2013 года в Московской области было много точечной застройки, жилые комплексы вводились без социальных объектов. Сейчас мы делаем акцент на синхронизации жилых домов с социальной инфраструктурой: школами, детскими садами, поликлиниками», – подчеркнула министр жилищной политики региона Инна Федотова.

По ее словам, в Московской области действуют 320 проектов планировки территории, которые определяют не только что будет построено в регионе, но и в какие сроки.

Сейчас в Подмосковье строится 296 объектов социальной инфраструктуры, из них 75% строится за счет внебюджетных источников финансирования – то есть застройщики строят инфраструктуру внутри своих жилых кварталов.

«На основании проектов планировки территории составляются графики ввода социальных объектов в эксплуатацию, которые являются приложением к инвестиционным соглашениям. Наша задача – не ввести больше жилья, а создать комфортные условия жизни в регионе», – подчеркнула Федотова.