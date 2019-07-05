РИАМО - 5 июл. В Раменском городском округе задержали 52-летнюю москвичку и двух ее подельников, их подозревают в похищении человека и вымогательстве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, в первых числах июля у 52-летней москвички возник преступный умысел, направленный на незаконное получение в собственность квартиры, проданной ею же в 2016 году своей знакомой. Для реализации задуманного она наняла за денежное вознаграждение двух мужчин, сформировала план похищения женщины и вымогательства ее имущества», — говорится в сообщении.

3 июля утром подозреваемые прибыли к остановке общественного транспорта, расположенной в дачном поселке Кратово. Они дождались женщину, подбежали к ней, и, применяя насилие, посадили ее в машину. В лесу они, угрожая оружием, потребовали переписать на заказчицу квартиру в Москве и дом в Кратово.

Затем подозреваемые отвезли женщину в квартиру, расположенную в Москве, где продолжили требовать от нее передачи права на недвижимое имущество. Однако потерпевшей удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия», «Разбой», «Вымогательство». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.