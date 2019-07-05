РИАМО - 5 июл. Объекты социальной инфраструктуры обанкротившегося застройщика «Урбан Групп» достроят в Подмосковье к 2022 году за счет регионального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства подписали соглашение о реализации совместных мероприятий по завершению строительства объектов социальной инфраструктуры «Урбан Групп», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения до 2022 года на территории Московской области должны быть введены в эксплуатацию восемь школ общей мощностью почти 7 тысяч мест, 10 детских садов на 2 тысячи мест, а также одна поликлиника на 500 посещений в смену.

В перечень объектов вошли также школы и детские сады, строительством которых занималась компания «СУ-155». После банкротства «СУ-155» обязательства по завершению строительства объектов социальной инфраструктуры на себя в качестве инвестора взяла компания «Урбан Групп». Но в итоге возведением занялись региональные власти.

«Московской области достались «в наследство» недостроенные социальные объекты от двух крупных застройщиков: «СУ-155» и «Урбан Групп». По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, эти объекты будут достроены за счет бюджета Московской области. Мы подписали соответствующее соглашение с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В перечень объектов вошла в том числе и школа в микрорайоне Губернский в Чехове.

Реализация соглашения разбита на три этапа. Завершить все работы и ввести объекты в эксплуатацию правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства планируют до 1 января 2022 года.

Перечень работ и сроки ввода объектов в эксплуатацию опубликованы на сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства (фонд214.рф).