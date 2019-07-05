РИАМО - 5 июл. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано дому, который возведен на территории жилого комплекса «Бутово парк» в деревне Бутово Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Общая площадь 25-этажного дома составляет 32 тысячи квадратных метров. К заселению готово 395 квартир. На первом этаже новостройки располагаются нежилые помещения. На прилегающей территории обустроена детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщик —АО «СТ-ИНЖИНИРИНГ». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

В конце июня в Бутове также сдали в эксплуатацию здание ТРЦ площадью 15 тысяч квадратных метров. На первом-втором этажах комплекса расположились торговые галереи, супермаркет, службы быта, центр развлечений, на третьем - рестораны, кафе, административные и вспомогательные помещения.