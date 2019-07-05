РИАМО - 5 июл. Во время рейда в Богородском городском округе инспекторы эконадзора, полицейские и сотрудники ФСБ задержали людей, размещавших отходы на нелегальной свалке вблизи деревни Вишняково, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Отправлены на штрафстоянку семь единиц тяжелой техники, водители допрошены. По словам последних, они регулярно свозили мусор на этот участок. Установлено, что большая часть территории незаконной свалки расположена на муниципальных землях», — говорится в сообщении.

Площадь нелегальной свалки составила более одного гектара. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого отобраны пробы отходов для лабораторного анализа и расчета ущерба, нанесенного окружающей среде.

В июне в ходе рейда в Волоколамском городском округе были задержаны водители грузовой машины, экскаватора и трактора, нелегально размещавшие строительный мусор в водоохранной зоне реки Ламы вблизи деревни Тимково.