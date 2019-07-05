РИАМО - 5 июл. За первый месяц приема заявок более 10 тысяч проектов прислали на соискание ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Прием заявок стартовал 3 июня и закончится 4 августа.

«За первый месяц приема заявок от жителей Московской области на официальном сайте премии зарегистрировано более 9 тысяч проектов, еще более 1 тысячи находятся на рассмотрении у модераторов. Лидером по количеству заявок на сегодняшний день является Одинцовский городской округ – 1843», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что активнее всего участники конкурса на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» подают проекты в номинацию «Творчество и духовное наследие» - 31,55% (2910) от общего числа заявок, «Прорыв» - 28,76% (2653) и «Экология» - 24,24% (2236).

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Она присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

За 6 лет проведения конкурса на соискание ежегодных премий более 230 тысяч жителей Подмосковья приняли в нем участие, 11 778 заявителей получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.

Постановлением губернатора Московской области утвержден призовой фонд ежегодной премии 180 миллионов рублей. В 2019 году победителям вручат одну тысячу премий по 180 тысяч рублей.