РИАМО - 5 июл. В Подмосковье в рамках проекта «Успокоение движения в городах» на региональных дорогах установят 700 искусственных дорожных неровностей (ИДН), они расположатся на потенциально опасных местах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Искусственные неровности устанавливаются с целью принудительного снижения скоростного режима водителями для обеспечения безопасности пешеходов. В приоритетном порядке работы по их обустройству выполняются вблизи пешеходных переходов у социально значимых объектов, детских культурно-досуговых и образовательных учреждений и в местах концентрации ДТП», — объяснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он рассказал, что работы по обустройству дорожными неровностями пройдут в два этапа. На сегодняшний день для повышения безопасности на дорогах регионального значения установили 100 первоочередных искусственных неровностей на наиболее аварийных дорогах в более 20 муниципалитетах.

Наибольший объем выполнен на дорогах в Богородском городском округе, где установили 11 новых искусственных дорожных неровностей, в городском округе Павловский Посад также установлено 11 объектов и в городском округе Луховицы – 9 объектов.

Искусственные неровности установили также к социально значимым местам в Волоколамске у детской поликлиники на улице Парковая, в Можайске у центра развития ребенка «Непоседа» на улице Полосухина, в Серпухове у остановки общественного транспорта на улице Ворошилова.

«ИДН и предупреждающие информационные знаки установили на следующих участках: на улицах Парковая, Партизан, переулке Блинова в Волоколамске; на улице Федотовская в Воскресенске; на улице Индустриальная, на дороге «М-7 Волга – Электроугли» в Ногинске; на улице Садовой в Кашире; в Красногорске на улицах Карбышева, Дмитрова, Новой Московской; в Лобне на дороге «Красная Поляна – Текстильная» и улице Ленина; по улицам Горская и Полевая в Талдоме», — отмечается в материале.

Также их установили на дороге «Кулаково – Луч» в городском округе Чехов; в Можайске на улицах Полосухина, Красноармейской и Красных Партизан; на дороге «Хлебниково – Рогачево» в городском округе Мытищи; в Серпухове на улице Ворошилова; на улице Советской в Рошале.