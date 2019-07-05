РИАМО - 5 июл. В Московской области в первом полугодии 2019 года ввели в эксплуатацию более 3,5 миллиона квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, объем ввода в эксплуатацию жилья остался на уровне 2018 года.

«Наблюдается снижение количества выданных разрешений на строительство, однако это никак не влияет на уровень объема ввода жилья в эксплуатацию», — сказала Федотова.

Основные тенденции в сфере жилищного строительства сегодня — это завершение старых проектов, разрешения на которые были выданы ранее; завершение строительства долгостроев и синхронизация ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.

На первом месте по объему вводу жилья – Ленинский район, далее городские округа Солнечногорск и Одинцовский.