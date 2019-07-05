РИАМО - 5 июл. АО «Корпорация развития Московской области» (КРМО) и АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ) договорились о взаимодействии, соглашение о сотрудничестве было подписано на дне промышленника Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По мнению заместителя генерального директора КРМО Александра Федорова, КРМО и РФПИ будут сотрудничать по вопросам привлечения и сопровождения иностранных инвестиционных проектов на территории Московской области. За счет прямого контакта с РФПИ инвесторы, которых сопровождает корпорация развития региона, получат дополнительные возможности по привлечению финансирования для своих проектов.

«В данный момент мы сопровождаем немецкую компанию, которая планирует использовать инструменты РФПИ для финансирования своего инвестиционного проекта в Подмосковье. Можно сказать, что работа с этим инвестором и стала катализатором подготовки соглашения о сотрудничестве между КРМО и РФПИ», — рассказал Федоров.

По его словам, в 2018 году в Московскую область при участии корпорации в 2018 году было привлечено девять иностранных инвесторов. В этом году уже три компании с участием иностранного капитала подписали инвестсоглашения о реализации своих проектов в Подмосковье.

«До конца года мы ожидаем еще порядка 5-6 иностранных компаний, которым КРМО предложит использовать возможности РФПИ для финансирования своих проектов. Данный инструмент будет интересен потенциальным резидентам региона и позволит повысить эффективность реализации инвестпроектов», — добавил Федоров.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, благодаря активной работе с зарубежными странами в Московской области ежегодно стартует несколько инвестиционных проектов с иностранным капиталом.

«В этом году правительство региона уже презентовало инвестиционный потенциал Подмосковья во Франции и Японии, сейчас мы планируем визиты в Китай, Индию и в одну из европейских стран», — поделился Хромов.

По его мнению, одним из главных вопросов для каждого инвестора является вопрос привлечения финансирования, поэтому поддержка РФПИ, которая ориентирована именно на иностранные проекты, будет актуальна для зарубежных компаний.