РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. В 84 многоквартирных домах в подмосковном Красногорске, в которых живут порядка 50 тысяч человек, отключили горячую воду из-за значительных долгов управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

В пятницу глава муниципалитета встретилась с председателями советов многоквартирных домов в Павшинской пойме. Именно в этом микрорайоне расположены все оказавшиеся с 3 июля без горяче воды дома.

«У нас отключено на сегодняшний день (5 июля – ред.) 84 жилых многоквартирных дома, в которых проживают порядка 50 тысяч человек. Эти 84 дома обслуживают 10 управляющих компаний, и у них у всех есть долги. Сумма долга колеблется от 959 тысяч рублей до почти 66 миллионов рублей", - сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета отметила, что при этом долг населения только перед 4 из этих 10 УК превышает 140 миллионов рублей. Она призвала председателей советов МКД обзвонить или обойти должников в своих домах и объяснить им необходимость оплатить долги, чтобы быстрее в дома вернулась горячая вода.

Также участники встречи рассказали о взаимодействии советов домов с управляющими компаниями.