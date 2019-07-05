РИАМО - 5 июл. Спутник в честь 80-летия ВДНХ запустили в космос с космодрома «Восточный» в Амурской области, все, кто имеет радиолюбительские станции, смогут получать сообщения о значимых событиях из жизни ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

После выхода на заданную орбиту малый космический аппарат «ВДНХ-80» отделился от разгонного блока. Он будет передавать на Землю радиосигналы с информацией о главной выставке страны.

«За сутки спутник будет делать 16 витков вокруг Земли, передавая сигналы в разные уголки планеты. Все, у кого есть радиолюбительские станции, смогут получать сообщения о значимых событиях из жизни ВДНХ, первым из которых станет поздравление землян с 80-летием выставки 1 августа», — отмечается в материале.

У спутника есть и научно-практическая задача — проведение мониторинга космической погоды на низких околоземных орбитах. «ВДНХ-80» разработали студенты и научные сотрудники НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына.

1 августа в центре «Космонавтика и авиация» павильона «Космос» откроется научно-интерактивная зона, главным экспонатом которой станет место оператора связи со спутником «ВДНХ-80». Отсюда можно будет принимать телеметрическую информацию с борта космического аппарата.

Посетители центра, который особенно популярен у детей, смогут узнать результаты исследования космической погоды. Также в дальнейшем появится возможность прослушать звуковые сообщения, полученные с борта космического аппарата, и отследить траекторию его движения.

«ВДНХ-80» запущен при содействии госкорпорации «Роскосмос». На орбиту спутник отправился вместе с метеорологическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».