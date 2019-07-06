РИАМО - 6 июл. В столичных районах Филевский парк и Дорогомилово с субботы по воскресенье изменится схема движения транспорта в связи реконструкцией Филевской линии метро, на которой будет временно приостановлено движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская», говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до понедельника, 8 июля 2019 года. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в «Яндекс.Карты» и другие навигационные системы», – говорится в сообщении.

В районе закрытых станций метро будут курсировать компенсационные маршруты автобусов. Для их приоритетного проезда будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала. Доступ такси на время изменений будет ограничен.

Для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская), набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), разворотной площадке в районе дома 2, корпус 1, по улице Новозаводская.

«Обращаем внимание водителей, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной», – отмечается в материале.

Водителям посоветовали заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом, быть внимательными при парковании: не оставлять автомобили под запрещающими знаками.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

В рамках выполнения работ по реконструкции Филевской линии будут проведены еще шесть технологических окон – 20 и 21 июля, 3 и 4, 17 и 18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14 и 15, 28 и 29 сентября. Закрытия будут проводиться раз в две недели по выходным дням, когда пассажиропоток на линии в 1,5 раза меньше, чем в будни.