РИАМО - 6 июл. В субботу с 10:00 до 23:00 высадка пассажиров Московской канатной дороги будет осуществляться только на станции «Воробьевы горы» в связи с проведением фестиваля «Ласточка» на территории СК «Лужники», сообщается на сайте канатной дороги.

«То есть, на станции «Воробьевы горы» с 10 утра вы сможете приобрести билеты только по маршруту туда-обратно», — говорится в сообщении.

На станции «Лужники» в этот период времени будет возможна только посадка пассажиров. Здесь можно приобрести билеты только в одну сторону — до Воробьевых гор.

Музыкальный фестиваль «Ласточка», который объединит музыку, современное визуальное искусство, спорт, моду и еду, пройдет в субботу в «Лужниках». Хедлайнерами фестиваля станут рэпер Lil Xan (Диего Лианос), хип-хоперша Bhad Bhabie (Даниэлла Бреголи), поэтесса и композитор поп-музыки LP.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября 2018 года. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.