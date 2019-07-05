РИАМО - 5 июл. Стартовала реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом Кузнецова, 1899-1901 годов» на Мясницкой улице в центре Москвы, предположительно, работы займут около 6 месяцев, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

Памятник находится по адресу: Мясницкая улица, дом №8/2, строение 1. Это пятиэтажное каменное здание с подвалом было построено в 1899-1901 годах. Его главные фасады выполнены в стиле модерн. Все работы проходят под контролем специалистов Мосгорнаследия и по предварительно согласованному ведомством проекту.

«Торговый дом на Мясницкой улице – интересный столичный памятник. Матвей Кузнецов возвел его на рубеже XIX и XX веков по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля. Здесь Кузнецов расположил магазины для продажи фарфоровых изделий своего завода», – отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он сообщил, что в настоящий момент реставраторы приступили к работам по сохранению его фасадов: мастера расчищают штукатурку и занимаются вычинкой кирпичной кладки.

Реставраторы приведут в порядок кровлю и цоколь памятника, а также укрепят стены, перегородки и другие конструктивные элементы здания. Отдельным этапом станет реставрация лепного декора: сейчас специалисты локально расчищают его аварийные участки, чтобы в будущем восполнить все утраты и вернуть фасаду исторический облик.

Первый из обнаруженных исторических планов владения, где расположен сейчас Дом Кузнецова, относится к 1802 году. В это время оно принадлежало князю Ивану Тюфякину. Сменив несколько владельцев, в 1898 году владение перешло в собственность мануфактур Советника Матвея Сидоровича Кузнецова. Он полностью снес строения на северо-западной границе владения, для того чтобы в итоге соорудить новое каменное четырехэтажное жилое с подвалом здание.