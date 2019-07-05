РИАМО - 5 июл. С начала года министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с муниципалитетами рассмотрело более 1,9 тысяч обращений по муниципальным услугам, поступившим на региональный портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число обращений поступило на выдачу услуги согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода – более 1,7 тысячи заявлений.

«Всего министерство курирует предоставление 3 видов муниципальных услуг. Среди них — получение согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода муниципальных автодорог, где срок выдачи технических условий независимо от вида обращения составит 15 календарных дней», — отмечается в материале.

Заявители могут получить в рамках услуги согласие на организацию примыкания к объектам, не относящимся к объектам дорожного сервиса; организации примыкания к объектам дорожного сервиса; размещения объекта в полосе отвода и придорожной полосе без организации примыкания; прокладки (переустройства) инженерных коммуникаций в полосе отвода и придорожной полосе; установки информационных щитов — указателей и рекламных конструкций.

Кроме того, через региональный портал госуслуг можно получить специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по муниципальным дорогам общего пользования Московской области. Максимальный срок предоставления услуги — 11 рабочих дней.

В течение 10 рабочих дней можно получить услугу «Согласование проектов организации дорожного движения на муниципальных дорогах». Целью разработки проектов дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Муниципальными услугами могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Подать электронное заявление, подробнее ознакомится с условиями предоставления услуг, записаться на еженедельные онлайн-вебинары, а также задать вопрос можно на региональном портале госуслуг (uslugi.mosreg.ru).

Предоставление услуг переведено в электронный вид с 2017 года.