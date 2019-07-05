РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже банковской карты и оплате ею покупок на сумму свыше 11 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный в квартире одного из домов на улице Школьной микрорайона Климовск похитил его банковскую карту и оплатил ею покупки в магазине, причинив материальный ущерб в размере более 11 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 51-летний подольчанин. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», - говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.