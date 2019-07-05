РИАМО - 5 июл. Сотрудники столичной Росгвардии оказали доврачебную помощь мужчине, который потерял сознание посреди улицы на Северо-Востоке Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел днем в пятницу на улице Новгородская. При патрулировании территории Северо-Восточного округа столицы экипаж группы задержания вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве обратил внимание на молодого мужчину, который внезапно потерял сознание и упал.

«Стражи правопорядка оказали мужчине доврачебную помощь и вызвали на место происшествия бригаду медиков», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после медицинского осмотра мужчину госпитализировали в одну из городских больниц.