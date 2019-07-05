РИАМО - 5 июл. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников поздравил Московский союз потребительских обществ с Международным днем кооперации, который отмечают 6 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и слуг региона.

«Сегодня Московский региональный союз потребительской кооперации (МСПК) является крупнейшим по масштабам своей деятельности региональным союзом потребительской кооперации в России. В 2018-2019 годах жители Подмосковья совершили покупки в магазинах МСПК почти на 14 миллиардов рублей. По итогам 2018 года в целом по системе МСПК платежи в бюджеты всех уровней и страховые взносы составили 1,4 миллиарда рублей», — отметил министр.

Он добавил, что такой показатель во многом результат модернизации, реконструкции магазинов потребкооперации и перехода на автоматизированные системы управления.

«Важно, что МСПК сегодня, являясь успешным бизнесом, остается социально ориентированным предприятием. Потребительская кооперация осуществляет свою деятельность в 47 муниципальных районах и городских округах Московской области», — подчеркнул Посаженников.

Потребительские общества МСПК объединяют 8 тысяч пайщиков. Более 500 малонаселенных деревень Московской области обслуживаются автомагазинами потребительских обществ. Объем закупок сельхозпродукции и сырья в 2018 году составил около 0,5 миллиарда рублей.

В сентябре 2018 года было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Московской области и МСПК. Цель — создание более благоприятных условий для сельских жителей Подмосковья.

Также МСПК является активным участником программы предоставления социальных скидок в магазинах региона. Социальная скидка предоставляется в более 120 магазинах кооперации.

Московский союз потребительских обществ (ныне Московский региональный союз потребительской кооперации - МСПК) образован в 1898 году. Он положил начало созданию в России единой системы потребительской кооперации, состоящей из первичных потребительских обществ и потребительских союзов разных уровней.