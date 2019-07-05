РИАМО - 5 июл. В перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области на свет появился тысячный в 2019 году малыш, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

«Родился мальчик весом 3,06 килограмма это уже третьи роды для нашей пациентки. Первые две девочки также родились у нас. Уже через несколько дней пациентка с сыном поедут домой к своей большой и дружной семье. Я желаю крепкого здоровья новорожденному и всей его семье», — сказал главный врач Валерий Янин.

Ежегодно в родильном отделении Мытищинской ГКБ на свет появляются почти 3 тысячи малышей. Здесь проводят партнерские роды, применяют метод Кенгуру: малыш сразу после рождения контактирует с кожными покровами одного из родителей.

Одной из отличительных особенностей центра является индивидуальный банк грудного молока. В рамках его работы специалисты показывают и рассказывают, как улучшить лактацию, сохранить грудное молоко, чтобы оно не утратило свои полезные свойства после разморозки.

Регулярно, дважды в месяц, Мытищинский перинатальный центр проводит день открытых дверей для будущих родителей. Узнать более подробную информацию можно в социальных сетях или на сайте учреждения.