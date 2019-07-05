РИАМО - 5 июл. Посетители стенда «Московский Транспорт» за два дня деловой программы Московского урбанистического форума напечатали 4 тысячи именных карт «Тройка», говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

«Специально к Московскому урбанистическому форуму было выпущено два вида тематических беззалоговых карт «Тройка» по 2 тысячи экземпляров – таким образом, посетители разобрали все имеющиеся карты», – говорится в сообщении.

Одна из карт выполнена в розово-сине-зеленой гамме: на ней изображены пион, гвоздика и роза, а на второй изображен поезд «Иволга», который в будущем будет ходить на Московских центральных диаметрах (МЦД). С помощью специального принтера, установленного на стенде, можно было напечатать на карте свое имя – персонализировать карту пожелали многие гости стенда.

Московский урбанистический форум проходит с 4 по 7 июля 2019 года в столичном парке «Зарядье». Тема форума в этом году – «Качество жизни. Проекты, меняющие города».

В предстоящие выходные начнется открытый фестиваль форума, на котором все желающие могут познакомиться с мировыми архитектурными и строительными трендами.