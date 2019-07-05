РИАМО - 5 июл. Главгосстройнадзор Подмосковья оштрафовал застройщиков на 4,5 миллиона рублей за 1 и 2 июля за различные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Главгосстройнадзором 1-2 июля по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 4,539 миллиона рублей», – отметил начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено восемь постановлений общей суммой 652 тысяч рублей, пять постановлений на 2,350 миллиона рублей за строительство без разрешения, два постановления на 22 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, два постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 200 тысячи рублей.

Еще одно постановление на 40 тысяч рублей вынесли за выполнение работ без свидетельства о допуске, а также одно на 200 тысяч рублей вынесено за нарушение проектной декларации и информационной открытости. Целых 16 постановлений в общей сложности на 800 тысяч рублей получили застройщики за нарушения в предоставлении отчетности, связанной с деньгами дольщиков.

Также одно постановление на 110 тысяч рублей вынесли за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений, четыре постановления на 165 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

В отношении двух строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, четырем компаниям назначено наказание в виде предупреждения.