РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске полицейские задержали подозреваемую в грабеже мобильного телефона и денежных средств, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 37-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестная в квартире одного из домов на улице Чехова, нанеся телесные повреждения, открыто похитила принадлежащий ему мобильный телефон, связку ключей и денежные средства, причинив материальный ущерб в размере более 21 тысячи рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана 38-летняя местная жительница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде, ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.