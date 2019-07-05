РИАМО - 5 июл. Расписание пригородных поездов на Киевском направлении Московской железной дороги изменится в предстоящие выходные из-за работ по развитию инфраструктуры на участке Москва – Апрелевка, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Так, с 6 на 7 июля (с 17:20 до 13:20) железнодорожники проведут масштабные работы по развитию путевой инфраструктуры на перегоне Крекшино – Толстопальцево, необходимые для строительства второй платформы новой станции «Санино». На период ремонта МЖД организует движение поездов на участке по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.

«На время проведения работ внесены изменения в график движения электричек Киевского направления МЖД. У некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, также из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями «Апрелевка», «Нара», «Лесной городок» и на участках Апрелевка – Нара и Бекасово Сортировочная – Кресты», – говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».