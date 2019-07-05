РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. В магазине Королева нашли йогурт и молоко в испорченных упаковках и с предельным сроком годности, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Королевские активисты «Народного контроля» проверили супермаркет «Билла» на проспекте Королева, 5А в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль». В магазине активисты осмотрели различные категории товаров: молочную продукцию, мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия.

«По итогам проверки, в магазине были зафиксированы нарушения. Единороссы обнаружили йогурт в поврежденной упаковке и молоко, срок годности которого истекает в день проверки в пятницу (5 июля, – ред.). Кроме прочего, активисты выявили отсутствие ценников на некоторые товары», – говорится в сообщении.

Товары, не соответствующие стандартам качества, сняты с реализации сотрудниками магазина. Все зафиксированные нарушения активисты передадут в контролирующие органы. Магазин поставлен участниками партийного проекта «Народный контроль» на особый контроль.

Королевское отделение «Единой России» регулярно проводит общественный контроль над соблюдением прав потребителей и требований законодательства. Кроме того, партийцы готовы организовывать подобные рейды на основании жалоб и обращений, которые поступают от потребителей, столкнувшихся с некачественной продукцией и другими нарушениями.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.