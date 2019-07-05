РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» по просьбе жителей обрезала ветви деревьев у многоквартирных домов по улицам Советская и Школьная, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В управляющую организацию МУП «СЕЗ» обращаются жители многоквартирных домов микрорайона Климовск с просьбой обрезать разросшиеся ветви деревьев на придомовой территории, от которых ложится плотная тень, и в квартирах темно. В частности, на основании поступивших заявлений была произведена обрезка нижних веток деревьев по адресам: улица Советская, 5; улица Школьная, дома №№26 и 32», – говорится в сообщении.

Шестого июля УК будет участвовать в акции «Школа ЖКХ нашего двора». Жители микрорайона с 10:00 до 15:00 смогут задать вопросы на мероприятии по адресу: двор многоквартирных домов №№7, 9, 11, 13 по улице Ленина и домов №№3, 5 по улице Ихтиманской.