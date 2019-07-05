РИАМО - 5 июл. Компания «Яндекс» обсуждает с московскими властями создание системы предупреждения водителей о въезде в зоны, где нужно быть особенно внимательными из-за возможного нахождения рядом детей, это могут быть территории рядом с больницами и школами, сообщил управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян на Московском урбанистическом форуме.

Инициатива создания карты таких специальных зон в настоящее время обсуждается с правительством Москвы.

«Мы сейчас обсуждаем с правительством Москвы, чтобы специальным образом даже разметить особо сложные участки в городе — всегда есть непростые места, школы, больницы — и предупреждать водителей о них отдельно. Не только отправлять уведомления, когда они превышают скорость, но и предупреждать, что водитель выезжает в зону, где есть дети. Это пример из вызовов, которые перед нами сегодня стоят», — сказал Худавердян.

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы сообщил, что почти 60% зафиксированных за 5 месяцев нарушений на дорогах столицы – превышение скорости, из них 95% - превышение на 20-40 километров в час.