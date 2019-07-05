РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В нынешнем году в подмосковном Подольске устранили свыше 1,2 тысяч ям на проездах и дворовых территориях, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В текущем году в городском округе Подольск уже устранено 1 243 ямы на проездах и дворовых территориях общей площадью примерно 3,7 тысяч квадратных метров. Работы проводились во дворах по улицам Бородинская, Сосновая, Давыдова, Циолковского, Багратиона, Долгого, Правды, Кирова и других», – говорится в сообщении.

Ямочный ремонт во дворах и дворовых проездах ведется с использованием современной программы оцифровки ям (СКПДИ), внедренной министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для оперативного контроля качества и сроков ведения ремонта.

В настоящее время дорожные работы по ямочному ремонту в самом разгаре. Губернатором Московской области Андреем Воробьевым поставлена задача завершить ямочный ремонт во дворах до 25 августа.

В настоящее время в округе ведутся работы во дворах по адресам: улица Свердлова, дома №№52, 52А; Юбилейная, дома №№24, 26, 26А; Ленинградская, дома №№8, 8А; Пахринский проезд, дома №№5, 7; Южный переулок, дом №74; Первомайская, дом №3; Южный поселок, дома №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15.