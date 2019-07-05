РИАМО - 5 июл. Женщины, находящиеся в положении, перед планированием отпуска обязательно должны проконсультироваться с наблюдающим врачом акушером-гинекологом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Наличие любых осложнений или особенностей течения беременности является противопоказанием для путешествий. Не очень желательны поездки в первом триместре беременности в связи с высоким риском угрозой выкидыша, и в третьем триместре, так как нельзя полностью исключить риск преждевременных родов», – сказала главный внештатный акушер-гинеколог областного Минздрава Ольга Серова.

Она отметила, что при выборе места отдыха лучше остановиться на странах с умеренным климатом и хорошо знакомых местах, так как беременность – не время для экспериментов. Экзотические страны лучше посетить позже, так как могут возникнуть сложности с акклиматизацией, питанием, а большое количество тропических инфекций может серьезно повлиять на состояние будущей мамы и плода. Лучше всего подойдут направления, куда можно долететь за 2-5 часов на самолете.

«Каждый вид транспорта имеет свои плюсы и минусы. Отправляясь в длительное путешествие на автомобиле, учтите, что при беременности вредно долго находиться в одном положении и переутомляться. Каждые 200 километров нужно останавливаться и выходить из машины, 15-минутный перерыв поможет восстановить кровообращение. Важно всегда помнить о ремнях безопасности: не застегивайте их поперек живота, а пропустите под ним. Для поездки на большие расстояния предпочтительно выбирать поезд, поскольку там можно свободно перемещаться», – добавила Серова.

Она также порекомендовала во время перелетов на самолете делать периодические прогулки по самолету, поскольку длительное сидение в одном положении способно нарушить кровообращение. Перед длительным перелетом необходимо заранее надеть компрессионные чулки.

С собой в путешествие важно взять следующие документы: медицинский полис, поскольку обычная медицинская страховка зачастую не включает в себя случаи, связанные с беременностью и родами, обменную карту, обязательно наличие бланка с указанием группы крови.

«Приехав в новое место, заранее узнайте адрес ближайшей к вашему месту отдыха клиники. Появление жалоб на кровянистые выделения, головную боль, мелькание мушек перед глазами, шум в ушах, боль в животе – повод немедленно обратиться к врачу», – заключила специалист.