РИАМО - 5 июл. В рамках комплексной реставрации Северного речного вокзала специалисты демонтировали главный декоративный элемент – пятиметровую звезду, которая на протяжении 80 лет венчала шпиль здания, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия города Москвы.

Вокзал является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому все работы проходят под контролем специалистов Мосгорнаследия.

«Безусловно, уникальная звезда-флюгер Северного речного вокзала – та деталь, без которой просто невозможно представить это место. Ее демонтаж проходил под контролем наших представителей, научного руководства и авторского надзора. Команда профессионалов с использованием специализированной техники на протяжении нескольких часов бережно снимала звезду с высоты 60 метров», — сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он рассказал, что главной сложностью работ стали погодные условия, во время демонтажа поднялся сильный ветер. При этом роль играл и размер звезды. Помимо прочего, звезду пришлось сначала несколько раз прокрутить, чтобы бережно освободить крепление. Теперь реставраторы приступают к возвращению ей исторического облика.

Звезда была выполнена в 1935 году на заводе имени Молотова из каркаса нержавеющей стали с соединением точечной сваркой, облицованного гальванически позолоченным медным листом. В центре звезды закреплен символ серп и молот, выполненный из посеребренных гальваническим способом листов меди на клепочном соединении.

Символ украшен уральскими самоцветами (аметистами, топазами, александритами, горным хрусталем, аквамаринами), имеющими бриллиантовую огранку. Каждый самоцвет закреплен в отдельный каст, покрытый золотом.

За время существования звезды из-за коррозии произошла деформация слоя золота, повлекшая за собой утрату его участков. Также утрачена часть заклепок на соединении деталей серпа и молота, самоцветов вместе с кастами и золочение кастов.

По словам главы ведомства, в процессе реставрационных работ на звезде восстановят золочение, на серпе и молоте восстановят покрытие посеребренной меди, воссоздадут заклепки, касты, инкрустируют самоцветами. Звезду установят на прежнее место по окончании работ по реставрации выдвижного механизма шпиля Северного речного вокзала.

Зданию Северного речного вокзала окончательно вернут исторический облик в 2020 году. Все реставрационные работы строго опираются на архивные материалы. Так, специалисты отреставрируют башенные часы. Также восстановят облицовку стен из искусственного мрамора, панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик, потолочные росписи и наборные мраморные, мозаичные и паркетные полы. После реставрации Северный речной вокзал станет современным транспортным комплексом.

«В настоящий момент практически завершены работы по реставрации оселкового мрамора и замене лаг паркетных полов. Продолжаются работы по фаянсовым панно на фасадах и лепному декору. Начинаются работы по реставрации альфрейной живописи», – добавил Емельянов.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году. Его проект разработал архитектор Алексей Рухлядев, видевший свою задачу в том, чтобы подчеркнуть роль здания в качестве связующего звена между каналом и городом: образ вокзала, с одной стороны, должен был отсылать к архитектуре прочих сооружений канала имени Москвы, с другой, быть органически увязан с архитектурным ансамблем столицы.