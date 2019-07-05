РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Жители поселка Дубровицы Подольска пожаловались на недостаточную температуру горячей воды в домах, данная проблема длится больше года, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

По его словам, уже более года температура горячей воды в поселке Дубровицы составляет 45-47 градусов тепла вместо положенных 60-70. А в некоторых квартирах и вовсе слегка выше 30 градусов тепла.

«Администрация и местная УК замалчивали проблему и сводили все вопросы к частным проблемам отдельных квартир. Из-за большого количества обращений жителей в совет ТОС «Дубровицы» мы занялись этим вопросом. По моей инициативе на встрече жителей с администрацией 2 апреля данный вопрос был вынесен на экспертно-технический совет администрации. Депутат Мособлдумы Павел Максимович еще в мае обещал собрать комиссию совета депутатов округа по ЖКХ для рассмотрения проблем поселка Дубровицы. По неизвестным причинам до сих пор комиссия не собралась и проблемы Дубровиц не рассматривала», – сказал Старчак.

Он отметил, что у данной проблемы две причины. Во-первых, котельная недогревает воду, а во-вторых, трубы сильно забиты солевыми отложениями и ржавчиной. Активисты предполагают, что причина может быть в повышенной жесткости воды, несоблюдении регламентов ежегодной промывки системы ГВС и многом другом. Причем после проведенного комиссионного обследования системы ГВС и контрольных замеров температуры ООО «УК Дубровицы» обязали провести промывку системы ГВС, а МУП «Подольская теплосеть» – обеспечить нормативную температуру воды.

«Промывка частично выполнена, однако недогрев воды на котельной продолжается, и температура ГВС на входе в дома не превышает 49 градусов тепла», – пояснил Старчак.

По словам начальника территориального отдела «Дубровицкий» администрации округа Валерия Боярко, в поселке действительно существует такая проблема.

«Да, имеются проблемы с горячим водоснабжением и качеством воды. Данные вопросы находятся на контроле администрации округа, профильных комитетов и управляющей компании», – добавил Старчак.