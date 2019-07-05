РИАМО - 5 июл. Компанию ООО «Подъем Арт» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Санаторий «Зеленая роща» МВД РФ направил компании проект контракта в установленный законом срок. Но «Подъем Арт» не представил подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Учреждению поступило уведомление об уклонении компании от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кабельной линии электропередачи.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Подъем Арт» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы и изучив предоставленные доказательства, ФАС включила компанию в реестр недобросовестных поставщиков.