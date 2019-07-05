РИАМО - 5 июл. Парад молодоженов и музыкальный концерт пройдут 8 июля на празднике в подмосковном Ступине в честь Дня семьи, любви и верности, он пройдет на поляне близ Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На празднике будут чествовать лучшие семейные пары округа, реконструировать свадебный обряд. Подготовят красочные фотозоны, разнообразные тематические площадки, награждения, конкурсы, а также флешмоб - хоровод «Ромашковое счастье». Впервые в рамках праздника состоится парад молодоженов в свадебных нарядах, в котором примут участие пары со стажем семейной жизни от нескольких дней до одного года.

«Не разочарует и концертная программа: перед гостями праздника выступят артисты Ступинской филармонии, оркестр народных инструментов «Мелодии России», а хедлайнером праздника станет Дмитрий Певцов и группа «ПевцовЪ Оркестр», — говорится в материале.

По словам министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой, организаторы праздника хотели, чтобы 8 июля на мероприятии собрались и те, кто нашел свою пару, и те, кто искренне верит в истинные ценности любви, верности, преданности и еще только ищет свое счастье.

«8 июля - по-настоящему семейный праздник, полный надежды и радости. Программа этого дня рассчитана на то, чтобы мы прошли несколько эпох: погрузились в народные традиции, полюбовались молодыми, только что созданными семьями и, конечно, послушали концерт одного из самых популярных актеров - Дмитрия Певцова, у которого, как мы знаем, особое отношение к этому празднику», — сказала Ширалиева.

Мероприятие будет проводиться с 17:00 до 20:00 и завершится красочным фейерверком. Праздник войдет в цикл мероприятий проекта «Лето в Подмосковье».