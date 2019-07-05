РИАМО - 5 июл. На Ярославском и Казанском железнодорожных вокзалах Москвы и на станции «Лужники» Московского центрального кольца 8 июля железнодорожники поздравят пассажиров с Днем семьи, любви и верности, и раздадут открытки с изображением главного символа торжества – ромашки, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Открытку можно заполнить и отправить по почте родным и близким людям.

«В поездах, курсирующих в этот день между Москвой и Муромом, будут размещены поздравительные плакаты. Такой маршрут выбран не случайно, ведь с 2008 года Муром стал центром семейного праздника. Именно там жили святые Петр и Феврония, чей брак до сих пор считается образцом любви и преданности. В поездах будут звучать поздравления пассажирам, а форменную одежду проводников этого маршрута украсят значки «День семьи» с изображением ромашки», — говорится в сообщении.

На Ярославском вокзале в Москве с 8 по 12 июля пройдет выставка рисунков детей-лауреатов всероссийского конкурса «Семья – душа России».

Для сотрудников Московской железной дороги в этот день проведут тематические лекции, приуроченные к празднику, а самые крепкие железнодорожные союзы – семейные пары, которые вместе трудятся на предприятиях столичной магистрали и состоят в браке более 25 лет, будут награждены медалью «За любовь и верность».

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с Днем памяти православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу.